Группа "Норебо" заказала "Северной верфи" еще четыре судна



Таким образом, серия траулеров для НОРЕБО увеличилась до 10 судов.

Северная верфь подписала контракты на строительство четырех траулеров - процессоров с АО «АКРОС», АО «БЛАФ», ООО «РОЛИЗ» и АО «Сахалин Лизинг Флот» (входят в Группу НОРЕБО, руководитель компаний – Александр Исаков). Стоимость каждого судна составит более 4 млрд рублей. Они должны быть переданы заказчику в период с 2020-ого по 2023-ой годы.



Проект 170701 - один из самых современных проектов рыболовных судов,

предусматривающий безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры. В числе продукции траулеров-процессоров - охлажденное рыбное филе, рыбный фарш, икра, печень, рыбная мука.





Ранее, в 2017 году, Северная верфь заключила с компаниями Группы НОРЕБО контракты на строительство шести траулеров-процессоров по этому же проекту (дизайн- проект разработан исландским проектным бюро Nautic, открывшем свою компанию в Санкт- Петербурге) для промысла трески и пикши в Северном рыбохозяйственном бассейне.





После сегодняшнего подписания портфель гражданских заказов предприятия вырос до 14 рыболовных судов: это 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО, три ярусолова-процессора для РК «Вирма» и один ярусолов-процессор для ООО «Глобус». В соответствие с требованиями российского законодательства не менее 30% от суммы

строительства рыболовных судов должны составить работы и услуги отечественных предприятий.





И сегодня же в корпусосборочном цехе завода началась резка металла для второго траулера НОРЕБО (первый траулер, «Капитан Соколов», заложен на стапеле Верфи 23 ноября 2018 года).





Судостроительный завод «Северная верфь» и одна из крупнейших отечественных рыбопромышленных компаний НОРЕБО договорились о строительстве еще четырех морозильных траулеров-процессоров проекта 170701, сообщили Gazeta.SPb в ПАО СЗ "Северная верфь".