Компания «АвтоВАЗ» объявила скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска





Акция будет действовать в январе. В рамках специального предложения приобрести автомобиль прошлого года выпуска можно со скидкой от 30 до 185 тыс. рублей в зависимости от выбранной модели.



Предложение также будет действовать совместно с программой автокредитования Lada Finance.





Отметим, что в прошлом году было продано 360204 автомобиля LADA, что на 16% больше по сравнению с показателем 2017 года.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что самые популярные автомобили в Петербурге - LADA, Volkswagen и Opel. Отмечается, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить только 6% опрошенных. (Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: "АвтоВАЗ"















Компания «АвтоВАЗ» предлагает специальные условия на приобретение автомобилей LADA 2018, сообщается на сайте автопроизводителя.