Аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга принял 18 млн человек за 2018 год — на 12% больше, чем в 2017-ом





Из этой огромной цифры 11 млн летали по России, а 7 использовали международные линии. Все его удалось провести свыше 165 тысяч удачных взлетов и посадок, сообщили в “Пулково”. Наиболее загруженным днем для сотрудников аэропорта стало 11 июля после игры Бельгии и Франции в полуфинале Чемпионата мира по футболу — Франция одержала победу. Тогда в аэропорт прибыло 74,6 тысяч человек — абсолютный рекорд аэропорта, сообщили в "Пулково". Всего за чемпионат в Пулково заметили свыше 2 млн человек.





Ранее в конце декабря подвели итоги голосования за новое имя аэропорта — его решили назвать в честь Ф.М.Достоевского. Сотрудники уже объявили, что будут рассказывать пассажирам о творчестве писателя, сообщает ТАСС.





Гостями аэропорта “Пулково” в Санкт-Петербурге за 2018 год стали 18 млн человек, сообщили в аэропорту. Это на 12% больше, чем в 2017-ом.