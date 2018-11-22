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Аэропорт “Пулково” Санкт-Петербурга принял 18 млн человек за 2018 год — на 12% больше, чем в 2017-ом
16:08
Тэги: пулково, пассажиропоток, статистика
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