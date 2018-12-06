С начала главного этапа записи первоклассников зарегистрировано более 17 тысяч заявок





Предполагается, что в первые классы пойдет примерно 59 тысяч детей. В правительстве подчеркнули, что уже 4 года время подачи заявки не влияет на включение ребенка в класс — поэтому очередей в первые часы открытия МФЦ не было или они быстро исчезли.





За воскресенье 20 января в Санкт-Петербурге зарегистрировали 17760 заявлений на принятие детей в первые классы школ города, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города. При этом портал госуслуг зарегистрировал более 11 тысяч заявок. Лично МФЦ посетили около 6 тысяч клиентов — почти в 2 раза меньше, чем в начале 2018 года.