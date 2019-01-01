Защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в клуб из Саудовской Аравии





Сербским футболистом интересуется один из клубов из Саудовской Аравии. По данным портала unoportal.net, руководство клуба предлагает Ивановичу зарплату в размере 6-8 млн евро.





Кроме того, интерес в игроку проявляют клубы из Китая и Катара.



Контракт игрока с петербургским клубом заключен до лета 2019 года. Однако он может покинуть клуб, не дожидаясь окончания срока действия контракта.





Отметим, Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 году из «Челси». В этом сезоне в составе «сие-бело-голубых» 34-летний защитник сыграл 17 матчей и не набрал ни одного результативного очка.





Ранее сообщалось о том, что французский футбольный клуб ПСЖ сделал официальное предложение о трансфере полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в размере 35 млн евро. (Майя Брик, Gazeta.SPb)











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Центральный защитник «Зенита» Бранислав Иванович может покинуть команду в зимнее трансферное окно.