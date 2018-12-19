Должники заплатили ГУП “ТЭК СПБ” почти 2 млрд рублей за отопление в 2018 году





При этом на почти на столько же вырос средний чек за ЖКХ-услуги за последний месяц: как сообщили в жилищном комитете, средний счет в начале 2019-го составил 4,9 тысячи рублей — в декабре было на 16% меньше. Петербуржцы со всех районов жалуются в Интернете на повышение цен на отопление, свидетельствуют записи в сервисе Яндекс.Район. В ведомстве объясняют повышение цен резким похолоданием — сейчас в Петербурге -17 градусов и в ближайшие дни температура не упадет.





Почти 2 млрд рублей получила компания ГУП “ТЭК СПБ” в судебном порядке с просрочивших оплату отопления в 2018 году, сообщили Gazeta.SPb в предприятии. Всего удовлетворено свыше 1600 актов (примерно 98%) - при этом полученные выплаты больше показателя 2017-го года на 17%.