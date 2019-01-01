Прокуратура потребовала устранить торговый павильон на проспекте Энгельса

В ходе проверки выяснилось, что у дома 132 на проспекте Энгельса на земельном участке, принадлежащем ТСЖ, незаконно расположен нестационарный торговый объект – павильон, что противоречит жилищному и земельному законодательству. При этом председатель ТСЖ длительный период мер по устранению нарушений не принимал. Прокуратура района внесла в его адрес представление об устранении нарушений в связи с нецелевым использованием земельного участка.





Ранее сообщалось о том, что председатель ТСЖ добилась административного штрафа за невыполнение законных требований прокурора. (Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: прокуратура













