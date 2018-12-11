На Белградской улице снова прорвало трубу с горячей водой

Сообщение о прорыве трубы поступил в в 12:50, сообщили в АО «Теплосеть». Дефект был зафиксирован на трубе диаметром 800 мм. В зоне аварии находятся пять домов. Сейчас ведутся работы по устранению дефекта.





Из-за коммунальной аварии ограничено движение по одной полосе Белградской улицы на участке от проспекта Славы до улицы Турку.



"В пятницу же была беда уже в том же месте", - пишут жители района.















Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"









