Нового главу комитета территориального развития Петербурга представил Беглов

Свой пост Алекандр Бельский начал занимать с 17 января. Знакомство с коллегами состоялось сегодня в административно-деловом центре “Невская ратуша”. Об этом сообщает администрация города.





Действующий глава города поздравил со вступлением в должность Александра Бельского и пожелал успехов на посту. Он отметил, что такие кадровые изменения важны для реализации задач, которые стоят перед городом.





“Мы формируем единый, мощный блок. Думаю, от этого будет соответствующий результат”, – сказал Александр Беглов.





Напомним, Александр Бельский с 2014 года был главой муниципального образования – председателем Муниципального совета города Сестрорецка. Он также избирался заместителем председателя Совета муниципальных образований Петербурга.