В парке 300-летия зажгут 900 свечей в память о блокаде Ленинграда





В память о каждом дне блокады участники зажгут 900 свечей и почтят минутой молчания защитников Ленинграда и героев Великой Отечественной войны.



Со сцены в этот день прозвучат песни и стихотворения военных лет в исполнении лауреатов конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живём» и хоровых коллективов Приморского культурного центра. Почетным гостем концертной программы станет легендарный актер Александринского театра, народный артист России Николай Сергеевич Мартон.



На протяжении всего мероприятия для зрителей будет работать полевая кухня, которая развернётся возле сцены.





В Парке 300-летия Петербурга 26 января 2019 года в 13:00 пройдёт мероприятие «Память о подвиге», посвящённое снятию блокады Ленинграда, сообщили Gazeta.SPb в "Приморском культурном центре".