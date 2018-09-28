Самая пожилая жительница России умерла в Кабардино-Балкарии

О смерти долгожительницы сообщает администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии. Женщина проживала в сельском поселении Заюково.

“Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства региона.





129 лет пожилой женщине должно было исполниться в мае. В 2017 году она была удостоена сертификата и попала в Книгу рекордов России. Вручил сертификат редактор книги Станислав Коненко.