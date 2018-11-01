В Петербурге судебные приставы изъяли два автокрана у организаций из-за неуплаты долга контрагентам





Между организациями был заключен договор на оказание охранных услуг объектов. Не дождавшись выплат от заказчика, исполнитель услуг обратился в суд, где требования истца были удовлетворены.



Исполнительный лист был направлен в Кировский РОСП УФССП России по Петербургу, где в отношении ЗАО «СЗТСС» было возбуждено

исполнительное производство. По решению суда организация обязана выплатить другому юридическому лицу более 1,7 миллиона рублей.



Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках.





Также представитель исполнительной власти выяснил, что предположительно на территории, подведомственной другому районному отделу, может находиться принадлежащая должнику спецтехника. В Полюстровский отдел Красногвардейского района было направлено поручение для установления местонахождения имущества организации. Две единицы автомобильного крана производителя КамАЗ были переданы на стоянку взыскателю на ответственное хранение. В случае если оплаты не последует, имущество будет реализовано в счет погашения долга.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что судебные приставы взыскали с петербургско й компании более трех млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Техника изъята в связи с неоплатой долга перед контрагентом. Арестованное имущество передано на ответственное хранение взыскателю, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу.