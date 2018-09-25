Суд Петербурга прекратил дело об экстремизме за пост о русских во «Вконтакте»

Он обвинялся в том, что разместил экстремистский пост на своей странице «ВКонтакте».



Петров обвинялся в том, что разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" изображения, которые по своему содержанию направлены на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, содержащие оскорбительное и презрительное отношение к представителям нерусской национальности; уничижительное отношение к представителям народов Кавказа; призыв наделить привилегиями отдельные группы граждан, объединенных по национальному признаку - этническим русским, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.