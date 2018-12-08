Министерство культуры рассмотрит прокатную заявку комедии о блокаде “Праздник”

Сам министр культуры еще не видел скандальную комедию о блокаде Ленинграда “Праздник”. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединcкого.





Режиссер пока не обращался за прокатным удостоверением, а картину уже можно увидеть на YouTube-канале режиссера. Там она была размещена в первых числах января. Однако по словам Мединского, желания смотреть картину у него нет.





Напомним, 20 января картину удалили с YouTube, но через какое-то время ссылку на фильм восстановили. Также Мединский отметил, что в России нет цензуры и никто блокировать фильм не будет.