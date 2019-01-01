В Гатчинском районе до 2024 года планируется расселить почти 700 человек





В эксплуатацию планируется ввести два жилых пятиэтажных дома общей площадью 3,6 тыс. м кв., на улице Военный городок.





Кроме того, в Дружной горке планируется расселить 300 человек в 139 квартир. Для этого на участке 0,6 га на улице Веденского будет возведено три пятиэтажных многоквартирных жилых дома общей площадью 4,5 тыс. м кв.





Отметим, что за шесть лет в Ленобласти планируется расселить 195 тыс. кв. м аварийного жилья, где сейчас проживают около 11 тыс. человек. Объем финансирования прогарммы расселения составляет более 11 млрд рублей, из которых 7,5 выделяются из федерального бюджета, 3,7 — из областного. Всего планируется возвести до 47 домов.





До 2024 года в Сиверском планируется расселить 391 человека и построить 253 квартиры, сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Ленобласти.