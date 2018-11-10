Житель Петербурга остался без iPhone за 100 тыс. после посещения клуба на Садовой





Он написал заявление в полицию. По его словам, он обнаружил, что у него пропал смартфон в третьем часу ночи 20 января, когда собирался уходить из ночного клуба «Мадагаскар».





Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Стоимость ущерба оценивается в 100 тыс. рублей.





Житель Петербурга обнаружил после похода в ночной клуб на Садовой улице, что остался без iPhone.