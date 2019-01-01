У электроподстанции в Ленобласти нашли труп пенсионера

Тело мужчины нашли 20 января около 22:00 не территории садоводства “Весна” в поселке имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Обледенелое тело мужчины заметили прохожие у электроподстанции на 1-й линии. Мужчина находился в поселке на своей даче, которая располагалась радом с местом, где его обнаружили. Выяснилось, что он также является жителем Адмиралтейского района.





Правоохранительные органы проводят проверку.