Проспект Ветеранов продлят на 2 километра к 2019 году

Стоимость работ составит 970,587 млн рублей, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Работы буду вести на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.





Проектную документацию для строительства продолжения проспекта Ветеранов подготовила ООО “БКН-Проект” по заказу ООО “Сэтл Инвест”. Отмечается, что проспект планируют увеличить на 2,3 километра, н которых разместят четыре поломы движения.





По контракту АО “ПО “Возрождение” должно подготовить территорию для реализации проекта. В КРТИ сообщают, что проект будет готов к концу 2019 года.