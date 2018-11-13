«КЕЙ» подтвердила передачу розничных магазинов компании ДНС





Заключить сделку планируется в марте 2019 года. Условия сделки подразумевают, что для клиентов и сотрудников Компании "КЕЙ" изменения пройдут максимально незаметно.



Сделка по ритейл-направлению сети цифровой техники "КЕЙ" является cтратегическим бизнес-решением.



Собственники планируют сконцентрироваться на других направлениях бизнеса, которые в текущей экономической ситуации выглядят более привлекательными.



«Более 27 лет сеть КЕЙ просуществовала на российском компьютерном рынке, пережив экономическую нестабильность и целый ряд общероссийских и мировых финансовых кризисов, чем не раз доказала свою эффективность как экономического проекта, сохранив репутацию надежного и профессионального игрока на рынке», - комментирует владелец "КЕЙ" Михаил Иващенко.





Большинство магазинов "КЕЙ" и интернет-магазин продолжат свою работу в первом квартале в обычном режиме.





Компания "КЕЙ" полностью и своевременно выполнит все свои обязательства перед покупателями и поставщиками, отметили в компании.

Точные условия и суммы сделки стороны не разглашают.



Цифровой ритейлер КЕЙ – это интернет-магазин key.ru и сеть из 28 супермаркетов цифровой техники (в Петербурге и регионах), существующая на рынке с 1991 года. Прибыль за прошлый год составила 11 млн рублей — более чем в 10 раз меньше, чем в 2014 году.



Ранее сообщалось о том, что в Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге закрывается сеть магазинов электроники “Кей”. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Собственники компании «КЕЙ» заявили о передаче розничных магазинов Владивостокской компании ДНС, сообщили Gazeta.SPb в компании «КЕЙ».