Анонимные сообщения от злоумышленников получают жители Магнитогорска

На сайте администрации города Магнитогорск разместили сообщение о участившихся случаях анонимной рассылки. Сообщения приходят жителям в виде спама.





Администрация города просит жителей не сеять панику. Отмечает, что главная цель такой рассылки - дестабилизация обстановки в городе.





“Не поддавайтесь на провокации! В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых - дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей”, - пишут в сообщении.





Отмечается, что все оперативные службы города оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение.





Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Официальная причина происшествия - взрыв бытового газа.