В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летней девочки во время пожара на проспекте Сизова





Как сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По предварительной информации, причиной смерти девочки является отравление угарным газом.



Напомним, днем 19 января в Приморском районе в квартире многоэтажного дома на проспекте Сизова произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.





Несмотря реанимационные мероприятия в машине скорой помощи 14-летняя школьница скончалась.



Ранее сообщалось о том, что на Ранее сообщалось о том, что на проспекте Сизова горит жилая квартира в многоэтажном доме. Из подъезда выносят пострадавших. (Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"















Следственными органами СК России по Петербургу проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летней школьницы на проспекте Сизова.