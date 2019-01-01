В Петербурге местный житель зарезал своего знакомого во время пьяной ссоры

Обвиняемый отправлен под стражу.



Как полагает следствие, 18 января 2019 года в квартире одного из домов на улице Саперной находились двое мужчина и распивали алкоголь, после чего между ними возник конфликт.





По версии следствия, 39-летний мужчина нанес множество ударов ножом своему знакомому, который скончался на месте происшествия.



Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее сообщалось о том, что с Ранее сообщалось о том, что с лесарь “Адмиралтейских верфей” задушил дедушку проводом в Кировском районе Санкт-Петербурга.(Майя Брик, Gazeta.SPb)













Фото: Baltphoto













