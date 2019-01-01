Прокуратура проверит все управляющие компании Красногвардейского района из-за рухнувшего козырька

Прокуратура Красногвардейского района проводит проверку в связи с обрушением козырька над подъездом в доме 18 на шоссе Революции, сообщают сотрудники прокуратуры.



Фото: прокуратура Санкт-Петербурга







Прокуратура планирует проверить управляющую компанию дома, функции которой осуществляет ООО “Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района”. Сотрудники ведомства планируют также проверить, как компания осуществляла зимнюю уборку и в какие сроки.



Фото: прокуратура Санкт-Петербурга





Также сообщается, что проверка будет проведена во всех управляющих компаниях Красногвардейского района.