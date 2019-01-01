В метро погибли два пассажира - у «Проспекта Большевиков» и «Спасской»

Как сообщили очевидцы, утром обнаружили труп пожилой женщины на входе на станцию «Проспект Большевиков». Труп был накрыт черной пленкой. Спустя какое-то время появилось сообщение о том, что в переходе со «Спасской» на «Садовую» умер мужчина. У входа в метро стояли две скорые, рассказали очевидцы. О причинах гибели не сообщается.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

















Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербург"













