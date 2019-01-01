Натиск снежной стихии не выдержал козырек жилого дома на шоссе Революции (ФОТО)

Информацию про обрушение части конструкции здания сообщают жильцы дома на шоссе Революции с социальных сетях. Очевидцы пишут, что инцидент произошел в доме 16.



Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com



По фотографиям видно, как бетонный козырек сложился пополам и загородил входную вдверь. На месте работают спасатели. и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com





Предполагается, что конкструкция не выдержала снежных масс и сломалась.





Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com

“Козырек над парадной в доме 16 по Шоссе Революции не выдержал сугроб и сложился”, - пишу очевидцы.