В Петербурге сотрудникам охранного предприятия выплатили долги по зарплате





В ходе проверки выяснилось, что предприятие имеет задолженность по зарплате перед 82 работниками.



Прокуратура несла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.



В отношении организации, а также его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях.



После принятых мер задолженность ООО ОП «Борс-Нева» по зарплате всем работникам в полном объеме выплачена. Кроме того, выплачена и компенсация за нарушение сроков ее выплаты.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что судебные приставы заставили петербургское предприятие выплатить зарплату сотруднику. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Прокуратура провела проверку в ООО ОП «Борс-Нева», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.