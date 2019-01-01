Сотрудники Пулково получат от 5 до 10 лет лишения свободы за систематическую кражу ценных вещей

В Управлении транспорта МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу сообщают о раскрытии группы злоумышленников, которые систематически вскрывали бандероли в Пулково.





Предпочтение бывшие грузчики отдавали посылкам, которые прибывали от крупной мировой авиакомпании. Преступники через упаковку могли определить, насколько ценен груз для них. Так, особый интерес вызывали видеокамеры, мобильные телефоны брендовых марок, плееры, наушники, электронные курительные трубки и наборы к ним, селфи-палки, смартчасы, миниклавиатуры и электронные книги.





Всего группировка украла 58 посылок. Сообщается, что вещи они оставляли себе или продавали. Также, в ходе оперативных работ, полиция нашла у одного из преступников дома курительную трубку с марихуаной.





Следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.