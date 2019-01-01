ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен

За последние недели в Петербурге выпало свыше годовой нормы снега. Аврал объявлен по всему городу, коммунальные службы работают круглосуточно. Сейчас уже не до разбирательств причин нехватки снегоуборочной техники и, возможно, даже дворников.





ВРИО главы Петербурга Александр Беглов оказался в непростой ситуации. В наступившем 2019 году ему нужно идти на выборы губернатора города. Снежная и сосульковая (она же - сосульная) ловушка оказалась и на его пути. Напомним, что все предыдущие градоначальники: Полтавченко, Матвиенко, Яковлев наибольшему числу нападок от населения подвергались именно во время снегопадов и метелей. Знаменитые “сосули” так и прилипли к Валентине Ивановне, прославив ее на всю страну.





ВРИО Беглов со снегом борется почти героически. Ночные рейды, совещания, круглосуточный контроль за ситуацией. Можно сказать, что администрация Петербурга днями и ночами убирает город от снега, выводя на этот фронт все имеющиеся силы.





Однако, населению города нужны результаты. Техника, дворники, волонтеры явно не справляются со снежной стихией в которую угодил город. Ну что поделать - место тут такое. Снежное, холодное зимой и дождливое и унылое летом. Спасибо Петру Первому, который основал город в мало пригодном для жизни месте.





В такой ситуации властям впору призвать всех петербуржцев выйти на расчистку улиц и дворов от снега.



“Лопату Беглова” можно выдать каждому желающему в обмен на обещание убрать пару кубометров снега от подъезда или со двора. Думается, желающие найдутся. И после такого "народного единства" не выбрать Беглова губернатором будет уже как-то почти неприлично(Михаил Рыбалкин, GazetaSPb)



