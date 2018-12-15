Суд Петербурга приговорил к условному сроку майора ФСБ за мошенничество с квартирой





Кельян обвиняется в мошенничестве.

Суд установил, что обвиняемая с 1997 года до 4 ноября 2009 года проходила военную службу в отделе кадров Регионального пограничного управления ФСБ России по СЗФО. В 1996 года она вышла замуж за военного. В 2000 году брак был расторгнут, а через пять лет его снова зарегистрировали. В 1997 года подсудимую и ее семью признали нуждающимися в улучшении жилищных условий в Петербурге. В период брака муж приобрел две квартиры.





В декабре 2005 года подсудимая, заключившая к тому времени контракт о прохождении военной службы до наступления предельного возраста пребывания на военной службе, решила умолчать о наличии в собственности супруга квартир, в результате чего незаконным способом получила квартиру от государства в лице ПУ ФСБ.

С этой целью Кельян убедила мужа передать квартиры по договору дарения его отцу.





Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, сумма ущерба, который обвиняемая причинила ПУ ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти составляет 2 млн 456 рублей.





Кельян вину признала.





Квартира подлежит возврату по принадлежности Пограничному управлению ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.





Ранее сообщалось о том, что гендиректор завода в Петербурге обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 97 млн рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком один год в отношении майора ФСБ Елены Кельян, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.