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Суд Петербурга приговорил к условному сроку майора ФСБ за мошенничество с квартирой
11:36
Тэги: майор, фсб, квартира, мошенничество
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