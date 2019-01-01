“Салют над Ленинградом” на два дня перекроет Дворцовую площадь

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает про ограничения для автомобилистов, которые будут действовать на Дворцовой площади 24, 26 и 27 января. Все ограничения связаны с проведением концерта “Салют над Ленинградом”, посвященного 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.





Так, 26 января с 10:00 до 16:00 и с 13:00 27 января до 10:00 28 января движение транспорта по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади будет прекращено.





Помимо этого, 24 января с 13:00 до 10:00 26 января по данному участку дороги будет также запрещена парковка транспортных средств.