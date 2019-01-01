Новые правила по газовой безопасности начнут действовать в России с июня 2019 года

Минстрой сообщил о новых правила системы безопасности многоквартирных домов, в которых используется газовое оборудование.





Так, в домах при проектировании и эксплуатации, будет установлена система контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа. В свою очередь, сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующим запорным клапаном.





Также будут учтены оконные проемы. Планируется их остекление для погашения давлении взрыва. Это обеспечит сохранность здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении.