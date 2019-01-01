Частный трамвай «Чижик» и автобус столкнулись на Индустриальном (фото)

Как сообщили очевидцы, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу «Чижику». ДТП произошел утром 21 января.



«На перекрестке Пр. Косыгина и Индустриального. Автобус не пропустил "Чижика"», - сообщили очевидцы.





К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Движение по рельсам приостановлено.









«Я ехал в этом Чижике. Удар почти не почувствовался. больше было похоже на неожиданно резкое торможение», - пишет очевидец ДТП.





«Для этих чижиков понаставили светофоров, они как короли едут!», - возмущается пользователь Сети.



