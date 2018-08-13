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Трамвай №16 изменит свой маршрут на час 25 января
11:03
Тэги: горэлектротранс, трамваи, проспект стачек
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