Трамвай №16 изменит свой маршрут на час 25 января

В пятницу, 25 января, в связи с проведением торжественно-траурного мероприятия, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады часть маршрута трамвая №16 будет закрыта. Об этом сообщает ГУП “Горэлектротранс”.





Так, в этот день, закроется движение по площади Стачек у памятника Герою Советского Союза маршалу Л. А. Говорову. Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:15.





Трамваи маршрута будут следовать от станции “Карбюраторный завод” по действующей трассе до станции “Площадь Тургенева”.



