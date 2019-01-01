В университете Бонч-Бруевича незаконно размещалось мясоперерабатывающее предприятие

Прокуратура Невского района провела проверку в сфере использования федерального имущества. В ходе проверки выяснилось, что в помещениях ФГБОУ ВО “Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича”, расположенного на проспекте Большевиков, незаконно размещается мясоперерабатывающая компания. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Также выяснилось, что компания размещается в университете без согласия собственника, которым выступает МТУ Росимущество в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Организация размещалась там по договору аренды, заключенному с университетом в 2014 году.





Прокуратура внесла представления об устранении нарушений, а генеральному директору коммерческой организации надо будет заплатить административный штраф.