У гаражей в Сосновом Бору нашли насмерть замерзшего бездомного

Мужчину обнаружили местные жители, проживающие в Сосновом Бору, 20 января около 10:00. Оледенелый труп мужчины находился в снежных завалах у у гаражного бокса №3 . Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Врачи установили, что смерть наступила от переохлаждения. Было также установлено, что найденный мужчина являлся уроженцем дагестанского города Кизляр. Ранее был жителем Соснового Бора, но квартиру на Береговой улице по неустановленным причинам потерял.





По данному факту проводится проверка.