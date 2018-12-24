Станцию метро “Улица Дыбенко” закрыли для пассажиров

ГУП “Петербургский метрополитен” сообщает, что станцию метро закрыли для пассажиров. Закрытие произошло в 8:59. На территории станции нашли бесхозный предмет, передают в ведомстве.





“В 8:59 станция метро “Улица Дыбенко” закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета”, – говорится в сообщении.





Для удобства и экономии времени пассажирам предложили пересесть на наземный транспорт.