Беглов отправил на согласование в Законодательное собрание кандидатуры шести новых вице-губернаторов Петербурга

Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил шесть новых кандидатур на посты вице-губернаторов Петербурга.





Так, сообщается, что руководить инвестиционным блоком сможет Эдуард Батанов. Под его контролем будут находится комитеты по инвестициям, транспорту и транспортной инфраструктуре. Ранее Батанов занимал пост первого вице-премьера правительства Калининградской области.





Вице-губернатором по экономике и имуществу может стать экс-заместитель главы Минэкономики Евгений Елин. Отвечать за стройку в городе сможет заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Николай Линченко.





Руководителем аппарата губернатора станет Любовь Совершаева, которая занимала пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.





Владимир Княгинин выдвинут на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики-Петербурга. Максим Шаскольский - на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.