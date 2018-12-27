Дрозденко предложил пять мест строительства порта для перевалки химических удобрений

В администрации правительства Ленинградской области сообщили, что губернатор области Александр Дрозденко предложил пять территорий производителям удобрений для размещения порта для перевалки химических удобрений.





В результате проведенного совещания с заместителем министра транспорта РФ Юрием Цветковым и представителями компаний АО “ОХК “УРАЛХИМ” и ПАО “Уралкалий”, была создана рабочая группа, которая займется всеми вопросами.





Планируется, что будет проведен комплексный анализ всех территорий. Их проверят с точки зрения глубин, сопутствующей инфраструктуры, транспортной доступности и юридических вопросов. Через три-четыре месяца, отмечет губернатор Ленобласти, на основе полученной информации инвесторы смогут сделать свой выбор.