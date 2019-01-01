Таксиста Uber осудили на два года за ножевые ранения пассажиру

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор Абдухакиму Мерзоеву, который являлся водителем Uber. Инцидент произошел в мае 2018 года, сообщает прокуратура Сакнт-Петербурга.





Сообщается, что весной прошлого года мужчина доставлял пассажиров до места назначения, но произошел конфликт. В результате чего таксист остановил автомобиль, вышел и нанес пассажиру множественные удары по телу. Предполагается, что удары были нанесены предметом, похожим на нож. Врачи оценили состояние пассажира, как тяжелое.





Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал подсудимого виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.