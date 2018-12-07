Автоматическая регистрация рождения и смерти доступна россиянам

Пока данные услуги доступны в тестовом режиме, после тестирования перечень услуг могут расширить, сообщает “Газета.RU” со ссылкой на “Известия”. Теперь подавать заявление на регистрацию и заполнять бланки при рождении или смерти не надо будет.





Минэкономразвития предложило через МФЦ делать регистрации автоматически, без отдельных заявок с стороны граждан. Воспользоваться услугой можно также через сайт государственных услуг по принципу “одного окна”.







Обе услуги были введены правительством в перечень государственных в декабре 2018 года.