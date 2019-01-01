Работодатели смогут сами устанавливать график новогодних каникул

Об этом сообщают “РИА.Новости” со ссылкой на интервью с главной комитета по социальной политике Совета Федерации Валерием Рязанским, размещенное на сайте “Российской газеты”.





Глава комитета заявил, что работодателям дадут право самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Однако все изменения надо будет внедрять согласно трудовому кодексу и опираться на мнение коллектива.





Такая свобода не сможет обойтись и без государственного регулирования, сообщает глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерием Рязанским. Однако у сотрудников будет возможность также принимать участие в составлении нового графика.





Напомним, в 2019 году новогодние праздники длились для россиян десять дней.