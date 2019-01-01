В Оредеже школьницу с порезами вен доставили в больницу

Несовершеннолетнюю увезли в больницу 20 января днем. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. В данный момент здоровью школьницы ничто не угрожает.





Девочку 15 лет госпитализировали из квартиры на Пателеевской улице в поселке Оредеж в Лужском районе Ленинградской области. Причины инцидента не сообщают.





Служба по делам несовершеннолетних выясняет все обстоятельства произошедшего.