Девочку трех лет госпитализировали в Петербурге с отравлением препаратами для контрацепции

Около двух часов ночи в отделение Детской больницы №5 имени Филатова поступила девочка трех лет. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие" со ссылкой на

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Малышку госпитализировали в Кировском районе на проспекте Стачек. Выяснилось, что девочка съела 10 таблеток “взрослого” препарата. Врачи оценивают состояние пациентки, как средней степени тяжести.





Медики констатировали пероральное отравление гормональными таблетками для предотвращения нежелательной беременности.