Определили возможный источник неприятного запаха на Васильевском острове

Возможный источник неприятного запаха на Васильевском острове, считают чиновники, находится в канализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Николая Бондаренко.





Резкий запах связан, возможно, со сливом отходов в канализацию района. По словам представителя власти, точно определить источник не удалось. Точно установлено, что пробы воздуха, которые брали специалисты, определили, что метана нет. Также неприятный запах не может быть связан с утечкой бытового газа. По мнению чиновника, неприятный запах идет через канализацию.





Напомним, жители Васильевского острова два дня жаловались на странный запах в районе и даже составили свою интерактивную карту. На месте работали специалисты МЧС, Водоканала, Петербурггаза, Роспотребнадзора, но причину точно пока не установили.