У предпринимательницы в Красносельском районе угнали иномарку за 1,6 млн рублей

С заявлением в полицию Красносельского района обратилась частная предпринимательница 45 лет. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Пострадавшая заявила, что неизвестные злоумышленники угнали ее личный автомобиль в период с 01:00 до 10:00 20 января. Машина марки Kia Sportage была припаркована у дома 78/7 по Петергофскому проспекту. Сумма ущерба составила 1 миллион 690 тысяч рублей.





По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.