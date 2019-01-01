В Вырице спасатели больше часа тушили частный дом

Сообщение о пожаре поступило на телефон спасательной службы 21 января в 00:54, передает Gazeta.SPb ГУ МЧС по Ленинградской области.





Сообщалось, что в Гатчинском районе в деревне Вырица горит частный дом. Прибывшие на место огнеборцы установили, что пламя распространилось на 30 квадратных метров.





Ликвидировать пожар и очаг возгорания спасателям удалось спустя час, в 01:47. На месте происшествия работала дежурная смена 105 и 42 пожарно-спасательной противопожарной службы Ленинградской области. Очаг возгорания ликвидировали три единицы техники и 12 человек личного состава.





Информация о пострадавших не поступала.