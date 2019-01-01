|
Сегодня
21 января, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Под деревней Хаппо-Ое столкнулись грузовые автомобили (ВИДЕО)
07:09
Тэги: дтп, мчс, Всеволожский район, происшествие
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Оредеже школьницу с порезами вен доставили в больницу
- Девочку трех лет госпитализировали в Петербурге с отравлением препаратами для контрацепции
- Определили возможный источник неприятного запаха на Васильевском острове
- У предпринимательницы в Красносельском районе угнали иномарку за 1,6 млн рублей
- В Вырице спасатели больше часа тушили частный дом
- На Васильевском острове ночью горела трехкомнатная квартира
- Пациенты с ВИЧ в Петербурге не смогут получить лекарства по месту жительства
- Власти города сообщили, когда Петербург полностью избавят от последствий снегопада
- На 4-ой Советской дом “пошел по швам”
- На Гражданском проспекте скорая увезла участника ДТП в больницу
- Погода в Петербурге 21 января: сильные морозы и гололед
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
20 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.