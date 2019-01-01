Под деревней Хаппо-Ое столкнулись грузовые автомобили (ВИДЕО)





Сообщение о ДТП поступило на телефон экстренной службы в 00:10 21 января. Сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области, около деревни Хаппо-Ое, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых автомобилей, передает ГУ МЧС по Ленинградской области.





На месте происшествия работала дежурная смена 101 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего четыре человека и одна единица спецтехники.