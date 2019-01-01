На Васильевском острове ночью горела трехкомнатная квартира

Сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы в 04:39. Сообщалось, что пожар возник в Василеостровском районе в доме 56 на Большом проспекте, передают ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Прибывшие на место пожарные установили, что горит трехкомнатная квартира. Пламя распространилось на 10 квадратных метров.





Огнеборцам удалось ликвидировать пожар и очаг возгорания в 05:55. На месте работали восемь единиц специальной техники и 32 человека личного состава.





Сведения о пострадавших не поступали.