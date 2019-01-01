Пациенты с ВИЧ в Петербурге не смогут получить лекарства по месту жительства

Теперь пациенты смогут получить необходимые лекарства только в городском СПИД-центре. Об этом сообщает газета “КоммерсантЪ”. Проверка контрольно-счетной палаты установила, что получать соответствующие лекарства по месту жительства нецелесообразно.





Отметим, что лекарства пациенты с ВИЧ получали по месту жительства более десяти лет. Теперь у них не будет такой возможности.





На этой недели комитет по здравоохранению Петербурге планирует поднять этот вопрос, обсудить имеющуюся проблему и пути ее решения.