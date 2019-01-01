Власти города сообщили, когда Петербург полностью избавят от последствий снегопада

Также действующие градоначальник рекомендовал акцентировал внимание на территории больниц, детских садов и школ. Рекомендовано обратить внимание и на дворовые территории районов, сообщает Смольный.





В свою очередь вице-губернатор Николай Бондаренко сообщил, что полностью последствия снегопада устранят в Петербурге к 24 января. За последние три дня в Петербурге уже вывезли более 180 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы вывезено 1 млн 200 тыс. кубометров снега, отмечают в Смольном.



